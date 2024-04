Auriemma: "Un pasticcio giudiziario ha restituito i terreni agli eco delinquenti della terra dei fuochi"

Con una sentenza del 26 aprile scorso che ha fatto molto discutere, la Corte di Cassazione ha annullato il decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello di Napoli e relativo al patrimonio del valore di oltre 222 milioni di euro dei tre fratelli della famiglia Pellini, imprenditori attivi nel settore rifiuti, condannati con sentenza definitiva per traffico illecito di rifiuti.

L'iniziativa della Corte ha messo in imbarazzo il ministro Carlo Nordio, che alla Camera dei Deputati ha risposto a un'interpellanza urgente presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma: "Condivido il grido di dolore di fronte a episodi di questo tipo", ha detto Nordio. Il Ministero - ha poi puntualizzato - non ha nessun potere nei confronti della giurisdizione sovrana: è banale ma anche utile ricordarlo perché si può essere indotti in errore. Abbiamo disposto accertamenti da parte dell'ispettorato generale presso le autorità coinvolte. Per quanto appreso, lo stesso Procuratore generale della Cassazione ha chiesto l'annullamento e la restituzione dei beni. Tuttavia non sappiamo ancora i motivi della restituzione non avendo ricevuto il deposito del provvedimento della Corte di Cassazione". Insomma, la parola fine sulla vicenda ancora non è ancora scritta

"Il dissequestro non è venuto perché era giusto, ma per un vizio di forma", spiega Carmela Auriemma a Fabio Salamida su Today.it. "C'è stato un ritardo nell'emanazione del decreto di confisca. Si trattava del sequestro più importante nella materia del disastro ambientale, quindi abbiamo subito chiesto un'ispezione da parte del Ministro Nordio per fare chiarezza su cosa sia successo. È necessario intervenire affinché ci sia un nuovo sequestro, perché le ragioni del sequestro precedente non sono mai venute meno, i terreni non sono mai stati bonificati ed è necessario che lo Stato non perda davanti agli eco delinquenti".

L'intervista completa su Today.it