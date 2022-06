Terme di Agnano, nominato un nuovo liquidatore: il Comune punta al rilancio del sito

Si è tenuta nella giornata di mercoledì l'assemblea della società Terme di Agnano spa. Il dottore Massimo Grillo si è dimesso dalla carica di liquidatore. Il socio unico, Comune di Napoli - rappresentato in assemblea dall'assessore alle attività produttive e turismo Teresa Armato su delega del sindaco Gaetano Manfredi - ha indicato in sua sostituzione il dottore Pietro Paolo Mauro, commercialista con esperienza in controllo di gestione.

Nei prossimi giorni - rende noto Palazzo San Giacomo - verrà convocata un'ulteriore assemblea in modo da definire l'indirizzo e la strategia per programmare il rilancio del sito e per garantire la salvaguardia dei lavoratori. È interesse del Comune mantenere le Terme come asset centrale dell'amministrazione.