Esclusa dalla lista del Movimento 5 Stelle, l'ex parlamentare Manzo presenta un esposto

Teresa Manzo, esclusa dalla lista dei candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera nonostante avesse vinto le "parlamentarie" del partito, passa al contrattacco ad un mese dal voto e presenta una querela contro i presunti autori di quello che definisce "dossieraggio ai suoi danni", che l'ha di fatto privata della candidatura.

Manzo, parlamentare uscente al suo primo mandato, si era guadagnata un posto nella lista del M5S nel collegio plurinominale Campania 1-02 (corrispondente a parte della provincia di Napoli tra cui la sua Castellammare di Stabia) ottenendo 708 preferenze alle "parlamentarie". A poche ore dalla presentazione delle liste, però, un esposto indirizzato ai vertici del Movimento ha accusato Manzo di aver votato in prima persona per conto di alcuni elettori, utilizzando le loro credenziali per accedere alla piattaforma sulla quale si svolgevano le parlamentarie con un computer all'interno della sede del Movimento 5 Stelle di Castellammare.

All'esposto era allegato anche un audio nel quale due interlocutori, uno dei quali descritto come ex attivista M5S, parlavano di una "richiesta di voto da parte di Manzo" facendo riferimento a uno "scambio di favori e prestazioni". Il giorno l'ex parlamentare 35enne è stata esclusa dalla lista dei candidati.

Difesa dagli avvocati Ferdinando Striano e Raffaele Troiano, Manzo ha presentato venerdì scorso una denuncia-querela alla Procura di Torre Annunziata: nel documento Manzo contesta quanto ricostruito nell'esposto, respingendo con forza l'ipotesi di uno scambio di favori con finalità di interesse politico, nonché la genesi dell'operazione definita di "dossieraggio" che ha portato alla sua esclusione, attaccando la genuinità della conversazione riportata nell'audio così come la tempistica ritenuta sospetta con la quale l'esposto è stato inviato ai vertici del M5S. Il contenuto della querela presentata da Manzo è ora al vaglio della Procura oplontina.