Manfredi: "San Carlo ha bisogno di fondi privati per andare avanti"

"Il San Carlo deve essere in grado di muoversi con più finanziatori, non solo le istituzioni ma anche un contributo dei privati". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, commenta la scelta della Regione Campania di ridurre i fondi destinati al massimo teatro cittadino. Una decisione al centro delle polemiche delle ultime ore, soprattutto per l'impegno economico di Palazzo Santa Lucia verso "Luci d'artista", la tradizionale esposizione di luminarie natalizie a Salerno, città a cui il governatore Vincenzo De Luca ha legato anni importanti della sua storia politica.

"La Regione ha sempre dato un sostegno importante al San Carlo - ha affermato il sindaco evitando le polemiche - quest'anno una parte del Poc non è stato assegnato, ma credo che la soluzione sia lavorare insieme alla possibilità che il Teatro possa attingere da più fonti di finanziamento, non solo pubblici ma anche privati così da garantire la sua sopravvivenza".