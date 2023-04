Teatro Mercadante, il ministro Sangiuliano: "A lavoro per trovare nuove risorse"

“Siamo al lavoro con il massimo impegno per trovare i fondi aggiuntivi da destinare al Teatro Mercadante di Napoli, per supplire in tutto o in parte, al taglio effettuato dalla Regione Campania". E' quanto annuncia in una nota il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo le polemiche sollevate nelle ultime ore dalle dichiarazioni del governatore campano Vincenzo De Luca.

"Si tratta di un’operazione complessa, perché le risorse sono già programmate, ma contiamo di intervenire per scongiurare la sospensione della rassegna ‘Pompeii Theatrum Mundi’ e il rallentamento delle attività dello stesso Mercadante”, ha aggiunto Sangiuliano.