Manfredi: "Napoli non ha bisogno di più taxi"

"A Napoli la domanda della popolazione non giustificherebbe l'aumento delle licenze per taxi". Così il sindaco Gaetano Manfredi commenta la richiesta avanzata nei giorni scorsi dall'Antitrust per le città di Napoli, Milano e Roma: più licenze, quindi più taxi, e maggiore flessibilità dei turni per gli operatori.

Una richiesta nata dalle lunghe file e dalle lunghe attese che si creano soprattutto nei momenti di maggiore afflusso turistico. "Abbiamo fatto una sperimentazione cambiando le turnazioni, modificando la presenza dei taxi in città. Valutiamo come questo impatterà sulla città e dopo valuteremo se ci saranno ancora disagi. Il numero di mezzi non è basso per la richiesta che arriva da cittadini e turisti".

Secondo i numeri, a Napoli per ogni mille abitanti ci sarebbero poco più di 2,5 taxi. Si tratta del rapporto vetture-residenti più basso tra le grandi città. Le ultime licenze risalgono al 1998, circa 26 anni fa.