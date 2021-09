Riapertura scuole in Campania, De Luca: "Tamponi salivari nelle classi sentinella"

"Dobbiamo fare l’ultimo tratto se vogliamo stare tranquilli. Credo che cominciamo l’anno scolastico, a metà settembre, oggi in condizione davvero di grande tranquillità. Procederemo ovviamente con i tamponi (salivari) nelle classi sentinella. Quindi manterremo alto il livello di attenzione e di controllo, ma devo dire che siamo molto fiduciosi. Per il resto, estendiamo il Green pass quanto più è possibile". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un post su Facebook parlando della riapertura delle scuole.

Il Governatore ha ribadito anche il suo pensiero sulle prese di posizioni di alcuni esponenti del centrodestra: "Una delle posizioni più sconcertanti e incomprensibili è quella di Giorgia Meloni, che dice: 'Va bene la campagna di vaccinazione però il green pass…'. Però il green pass che? Qual è la violazione di libertà? Che cosa propone la Meloni? Che chi va in una mensa scolastica e viene da fuori, può essere non vaccinato per contagiare gli alunni? Chi guida pullman ad alta percorrenza può essere non vaccinato? Abbiamo veramente esponenti politici che fanno della banalità il loro modo di essere".