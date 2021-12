Punti per tamponi molecolari gratis a Napoli: la richiesta del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Napoli, nel corso della seduta di mercoledì 29 dicembre, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a firma di tutti i gruppi consiliari. Il documento, ha spiegato la consigliera Alessandra Clemente, prima firmataria dell’atto, intende impegnare l’Amministrazione a richiedere agli organi competenti l’istituzione sul territorio cittadino di punti per la somministrazione gratuita di tamponi molecolari: si tratterebbe di una risposta ai disagi anche economici che tanti cittadini stanno vivendo in questo momento.

"Non era possibile far finta di non vedere quello che in questi giorni sta accadendo dal punto di vista sanitario, per la verità non solo a Napoli ma in quasi tutte le grandi città d'Italia. Il contagio da Covid-19 corre veloce, le attività di tracciamento messe in campo dal sistema sanitario regionale sono completamente saltate e i cittadini sono costretti a ricorrere privatamente ai tamponi per cercare di capire se sono stati colpiti dal virus o meno. Fare un tampone, è diventata un’impresa ed è un costo spesso insostenibile per molte famiglie, specie se parliamo di quelli molecolari. Per questo oggi ho presentato un ordine del giorno che spinge l'Amministrazione comunale a prevedere a brevissimo termine l'istituzione di punti sanitari diffusi sul territorio cittadino, adibiti al tracciamento del virus tramite tampone molecolare gratuito", ha dichiarato l'ex assessora comunale a margine della seduta del Consiglio Comunale.

"L'ordine è stato firmato da tutti i consiglieri comunali, approvato all’unanimità e accolto favorevolmente dalla Giunta, dai cui adesso ci aspettiamo risposte concrete, attivando un dialogo con la Regione Campania. Non possiamo lasciare i cittadini da soli a fronteggiare quest’emergenza che è sanitaria e quindi di competenza pubblica", ha concluso Clemente.