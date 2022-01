Tamponi gratis in tempi accettabili per i cittadini napoletani: l'ordine del giorno del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Napoli, nella seduta di mercoledì 26 gennaio, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, che è stato illustrato in aula dal consigliere Gennaro Esposito (Manfredi sindaco) che impegna il sindaco e la giunta comunale a farsi promotori con la Regione Campania per la somministrazione gratuita, in tempi accettabili, dei tamponi molecolari e antigenici nei confronti di cittadini napoletani.

In precedenza era stato approvato, sempre all'unanimità, un ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri Fiorella Saggese (Movimento 5 Stelle) e Rosario Palumbo (Cambiamo!) che impegna il sindaco e la giunta ad utilizzare i mezzi a disposizione dell’amministrazione comunale per avviare una campagna di comunicazione sul rispetto delle norme anti-contagio, sull’importanza del vaccino, sui necessari chiarimenti relativi ai provvedimenti adottati dal governo nazionale.

La relazione dell'assessore alla salute Santagada sulla situazione Covid in città

Nel corso della seduta del Consiglio comunale, l'aula ha ascoltato l'informativa dell'assessore alla salute Vincenzo Santagada sulla situazione attuale della pandemia da Covid in città.

Con una serie di tabelle tratte dalla piattaforma Sinfonia Covid della Regione Campania, l’informativa ha visualizzato innanzitutto un confronto tra il numero dei contagi a distanza di un anno, dal 25 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021: nella provincia di Napoli si è passati da 408 casi a 9.655. Dai dati giornalieri della crescita del coronavirus in città nelle ultime due settimane, si evidenzia che prevale oggi la variante Omicron, molto più trasmissiva ma anche più asintomatica, e probabilmente, ha aggiunto l’assessore comunale alla salute, entro la fine del 2022, salvo un'altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà l'Omicron.

Sul piano della campagna vaccinale, l'assessore Santagada ha sottolineato che Napoli è stata la prima città d'Italia ad organizzare all'interno di alcuni plessi scolastici aree adibite ad hub vaccinali destinati alla fascia di età 5-11 anni, fornendo i dati: sono state somministrate 1.836.273 dosi; 759.511 napoletani hanno fatto almeno una prima dose, mentre la terza booster è stata fatta da 354.722 persone. Nella fascia 5-11 anni sono stati vaccinati 19.319 bambini, mentre la fascia con maggiori vaccinazioni è quella dai 50 ai 59 anni. L’incidenza del Covid è leggermente maggiore nelle donne rispetto ai maschi (17.80 vs 17.43%).

I dati per quartiere mostrano una maggiore incidenza nei quartieri più popolosi: parte dell’area Nord (Piscinola, Miano), parte della zona orientale (Barra, Ponticelli) e a Pianura, dove si registra la maggiore incidenza. Il tasso di letalità e mortalità è maggiore negli over 90 anni e, nei quartieri, è più alto in quello di Porto.