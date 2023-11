"Napoli da giorni è al buio: così città fantasma e rischiosa"

"Da ormai più di qualche giorno la città di Napoli si trova totalmente al buio, siamo molto preoccupati del possibile aumento di rischi significativi per la sicurezza pubblica; i passanti si trovano in difficoltà nell'attraversare le strade buie, gli automobilisti hanno una ridotta visibilità, aumentando così il rischio di incidenti stradali ed il persistente oscuramento delle vie pubbliche favorisce la possibilità di atti criminali come furti e danni ai beni".

Sono le parole contenute in una nota del dirigente nazione di Fratelli d'Italia Marco Nonno e del consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. "Molte strade cittadine sono attualmente prive di illuminazione pubblica - hanno proseguito i due - il capoluogo partenopeo sembra una città fantasma, appaiono improcrastinabili interventi da parte dell'amministrazione comunale per ripristinare l'illuminazione pubblica. Il buio regna sovrano, non appena i negozi abbassano le saracinesche, chi torna a casa ammette di avere paura. Si evidenzia, ancora una volta, la totale assenza di programmazione e visione di questa amministrazione sempre più lontana all'esigenze dei cittadini e totalmente assente nel governare la città".