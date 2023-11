Stadio, scontro De Laurentiis-Comune: "Stia a posto suo"

I consiglieri replicano al patron del Napoli secondo il quale ci sarebbe nelle istituzioni chi rema contro la squadra azzurra per la gestione del Maradona. Il sindaco: "Non regaliamo l'impianto. Presenti un piano e noi lo valuteremo"

E' scontro tra Aurelio De Laurentiis e il Consiglio comunale di Napoli. Poco prima della partita con il Real Madrid, il patron della squadra di calcio ha attaccato i consiglieri sulla gestione dello Stadio Maradona, sostenendo che ci sarebbe qualcuno che rema contro il Napoli e chiedendo al sindaco Gaetano Manfredi di cedergli l'impianto di Fuorigrotta.

Questa mattina, nella sede del Comune di via Verdi, era prevista la discussione sulla cessione di parte del patrimonio pubblico, ma tutti i componenti del Consiglio sono intervenuti contro De Laurentiis. Durissimo il commento di Nino Simeone: "Stia al posto suo, ha perso un'occasione per stare zitto. Noi non possiamo parlare di una questione così delicata abbandonando il livello amministrativo". Rincara la dose Massimo Cilenti: "Parole da censurare quelle di De Laurentiis, che mettono a rischio anche la nostra incolumità. Qualche tifoso potrebbe davvero crederci responsabile di qualcosa e attaccarci".

Prova a gettare acqua sul fuoco il sindaco Manfredi: "Sono contento dell'energia che ci mette il presidente, ma noi non possiamo regalare lo Stadio. Il Maradona è un bene pubblico inalienabile, appartiene alla città. Può essere dato in concessione per 50 anni, come avviene in altre città, oppure per 99, ma l'iter sarebbe più complesso. Quello che serve è un progetto di investimenti. Se De Laurentiis lo presenterà lo valuteremo. Sono sicuro che prima o poi lo farà. Per noi, la priorità sono i tifosi, non possiamo accettare uno stadio piccolo e costoso. Il Maradona deve essere accessibile a un pubblico ampio".