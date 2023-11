Sulla questione stadio si discute da troppi anni: il Comune e De Laurentiis aprano un confronto pubblico

Ci risiamo. L'eterna querelle tra Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli sulla questione stadio si è arricchita di un nuovo capitolo. Sarebbe superfluo riavvolgere il nastro e fare un riassunto delle puntate precedenti, poichè l'annosa polemica, iniziata sin dai tempi della prima Giunta de Magistris, vede ancora il numero uno della Ssc Napoli e l'ente di Palazzo San Giacomo sulle stesse posizioni.

De Laurentiis, prima di Real Madrid-Napoli, è partito 'lancia in resta' ai microfoni di Prime Video con l'affondo nei confronti del sindaco Manfredi e del Consiglio comunale partenopeo: "Gli stadi devono diventare dei luoghi utilizzabili 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Se lo juventino Gaetano, primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al Consiglio Comunale e riuscirà a vendermi lo stadio, io prometto che nel giro di un anno lo farò diventare lo stadio più bello d'Italia. Se, invece, i consiglieri comunali odiano il Napoli e non sono allineati con la massima popolazione, allora gli dico che abbiamo Pompei e Caserta, perché Napoli e la Campania sono un tutt'uno. Il presidente della Regione, infatti, sta dalla mia parte ed è l'unico che ha aiutato lo stadio a rimettersi un po' a posto".

Nelle ore successive è arrivata la replica alle parole del patron azzurro dello stesso Manfredi e dei consiglieri comunali, con il primo cittadino che ha ribadito nuovamente con chiarezza alcune questioni dalle quali non si può prescindere: "A noi fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio. Se presenta un progetto concreto, con i reali investimenti che si vogliono mettere in campo e i tempi per la realizzazione, sicuramente noi accoglieremo con favore queste proposte e si potrà eventualmente valutare anche la vendita, che ovviamente deve essere decisa dal Consiglio comunale. Ci sono due condizioni importanti: in primo luogo che lo stadio abbia le caratteristiche per accogliere le competizioni internazionali, come ad esempio gli Europei di calcio. E che poi abbia delle dimensioni tali per le quali i napoletani possano andare poi allo stadio, perchè chiaramente noi dobbiamo difendere l'interesse dei tifosi. Uno stadio piccolo e molto caro, precluderebbe a tante persone di andare a vedere la partita. Quindi, se questa proposta arriverà e io mi auguro che arrivi, perchè vedo questo grande impegno da parte del presidente, chiaramente poi la valuteremo insieme ai tifosi e alla città, e se sarà nell'interesse dei cittadini, la accoglieremo. La posizione mia, che deve rappresentare gli interessi della città, è sempre la stessa. Certo noi non possiamo regalare lo stadio. E' un bene pubblico. Se la società fa un grosso investimento sullo stadio, noi siamo disponibili a discutere di questa eventualità. Ma lo possiamo fare solamente partendo da una proposta. Proposta che nei fatti non è mai arrivata. Al momento lo stadio fa parte del patrimonio indisponibile, quindi non è proprio possibile venderlo. Io credo che la soluzione migliore sia quella che è stata adottata in altri casi, cioè di fare una concessione a lungo termine, che può essere di 50 anni o anche eventualmente di 99 anni, ma questo con le norme odierne è molto difficile possa essere realizzato. Ma è chiaro che tutto questo può essere fatto se in cambio ci sono degli investimenti importanti. Del resto questo è stato fatto in altre parti d'Italia, non è che inventiamo delle soluzioni. Esistono delle norme. Io credo, comunque, che la cosa principale sia fare l'interesse dei tifosi. E' quello che noi dobbiamo tutelare, perchè poi ovviamente le proprietà possono cambiare. Abbiamo l'esigenza di avere uno stadio di qualità e accessibile, perchè se abbiamo uno stadio dove non ci può andare nessuno, i tifosi non sono contenti. E' molto importante, quindi, un progetto serio, con un piano di investimenti serio, che ovviamente si valuterà".

Niente di nuovo sul fronte occidentale, dunque, verrebbe da dire per citare un famoso film. A questo punto, però, se si vogliono davvero fare gli interessi della città, dei tifosi e del calcio Napoli, elementi che dovrebbero stare a cuore a tutti nel ventre di Partenope, le due 'parti in causa' hanno la possibilità per trasformare questo ennesimo botta e risposta in un'opportunità di qualcosa di concreto. De Laurentiis, che ha annunciato a mezzo televisivo di essere pronto a trasformare lo stadio Maradona nel più bello d'Italia se il Comune glielo cederà, ha la grande occasione, dopo le parole di Manfredi, di presentare realmente e in maniera dettagliata il suo progetto di restyling per l'impianto di Fuorigrotta, al fine di ottenerlo in concessione per 50 o 99 anni. L'ente di Palazzo San Giacomo, dal canto suo, avrebbe la possibilità (se De Laurentiis dovesse davvero presentare il progetto di cui parla) di tutelare gli interessi della città e dei tifosi, se questo progetto dovesse rivelarsi propizio per il futuro dell'impianto e della principale squadra cittadina.

Per tutto questo, però, è forse arrivato il tempo di un confronto pubblico tra il Comune di Napoli e la Ssc Napoli rappresentata da Aurelio De Laurentiis, senza ulteriori dichiarazioni a distanza. Le due parti in causa si incontrino nell'aula di via Verdi, con diretta streaming aperta alla città come avviene normalmente per tutte le sedute del Consiglio Comunale, si confrontino e si scontrino anche, se necessario, purchè si arrivi in qualche modo ad una soluzione condivisa e futuribile che tuteli gli interessi della città, del patrimonio dell'ente comunale e della squadra più amata dai napoletani. Senza ulteriori strascichi meramente dialettici che non possono portare a nulla di tangibile.