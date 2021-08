Squalifica Osimhen, Maresca: "Campionato inizia con le peggiori premesse"

Anche Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra, ha commentato la squalifica inflitta a Victor Osimhen dal giudice sportivo. "Il Campionato inizia con le peggiori premesse. Il Napoli è patrimonio della città e in quanto tale le istituzioni cittadine dovranno tutelarlo. Per farlo bisogna essere necessariamente Azzurri nel cuore", ha scritto Maresca sui social.

L'attaccante del Napoli, ricordiamo, dovrà stare fermo due turni per l'espulsione diretta rimediata nel primo tempo della partita contro il Venezia. La SSC Napoli ha fatto sapere che presenterà ricorso, ma al momento Osimhen dovrà saltare la gara con il Genoa (in programma domenica prossima), ma soprattutto quella con la Juventus del 12 settembre.