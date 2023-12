Grandi spiagge dove ospitare 10mila ombrelloni: il progetto nel napoletano | VIDEO

Un ambizioso progetto di riqualificazione del litorale della Costa Vesuviana. E' quanto presentato martedì sera a Torre del Greco in occasione dell'evento "Rigenerazione Waterfront Costa Vesuviana".

"Abbiamo fatto un lavoro immane. Il presupposto di questo lavoro era la riqualificazione e la ripulitura del mare campano, attraverso il completamento e potenziamento della rete dei depuratori. Se non avessimo fatto questi interventi, sarebbe stato illusorio parlare di balneazione e recupero del litorale. Abbiamo decenni di abbandono in queste terre meravigliose e benedette da Dio. Si può creare la possibilità di una economia della balneazione, che può essere una miniera d'oro. Torre del Greco ha conosciuto una crisi legata alla nautica, i fallimenti. Questo può essere un modo per ricreare migliaia di posti di lavoro", ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando del progetto.

"Abbiamo deciso di fare, insieme all'amministrazione comunale di Torre del Greco, un progetto molto ambizioso di ripascimento del litorale, cioè di costruire la spiaggia di 40/50 metri, sul lungomare. Questo ha un doppio valore, turistico, e anche quello di realizzare sotto terra il collettore collegato con l'impianto di depurazione di foce Sarno a Castellammare. Avremmo dovuto fare questo collettore a mare, con una situazione sempre delicata, perchè un'eventuale rottura del collettore a mare poi determina inquinamento. Faremo, invece, l'operazione sotto terra, prima di realizzare la spiaggia e quindi facciamo un intervento che rappresenta una rivoluzione urbanistica. Ovviamente il punto interrogativo sono i soldi: tutte queste opere sono finanziate con i fondi Sviluppo e Coesione, per i quali manca ancora l'accordo con il Governo. Un po' di pazienza, ma arriveremo alla meta", ha aggiunto il governatore campano.

"Spiagge dove ospitare 10.000 ombrelloni! Sono quelle che si potranno creare con il progetto presentato alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e dei consiglieri regionali Mario Casillo e Loredana Raia", ha scritto sui social il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che ha pubblicato anche un video rendering del litorale prima e dopo gli interventi previsti dal progetto.

(video Facebook Luigi Mennella sindaco di Torre del Greco)