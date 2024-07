Lettera a Sophia Loren: "E se il mezzo milione della Regione per il tuo compleanno lo dessi ai centri antiviolenza?"

"Cara Sophia, mi chiamo Marì Muscarà e sono una consigliera della Regione Campania". Inizia così la lettera dell'esponente politica del gruppo misto in Consiglio regionale a Sophia Loren, una missiva indirizzata alla diva perché " la Regione ha stanziato 450mila euro dei contribuenti per l'evento del suo novantesimo compleanno".



"Non c'è dubbio che con la Sua arte e la Sua storia è diventata il simbolo indiscusso di Napoli, e trovo giusto che la città festeggi con Lei questo bellissimo traguardo. Lei - spiega Muscarà - ha rappresentato e continua a rappresentare l'essenza e l'anima della nostra terra, con il suo talento e la sua eleganza che hanno conquistato il mondo"." Tuttavia, mi permetto di riflettere insieme a Lei - prosegue la consigliera - su un'alternativa che potrebbe avere un impatto profondo e duraturo. Non sarebbe meglio se questi 450mila euro venissero investiti in una causa sociale importante, come le associazioni che si occupano di violenza sulle donne? Lei stessa si è fatta promotrice di questo tema con il suo indimenticabile film 'La Ciociara', che ha dato voce e visibilità a una realtà dolorosa ma purtroppo ancora attuale. In un momento storico in cui tante donne continuano a subire violenze e abusi, un gesto come questo potrebbe rappresentare una speranza concreta e un sostegno fondamentale per chi si trova in difficoltà. Sarebbe un segnale forte, un modo per utilizzare la sua celebrazione non solo per onorare il suo straordinario contributo alla cultura, ma anche per promuovere un cambiamento sociale significativo. Se Le fa piacere potrebbe contattare Lei la giunta regionale chiedendo di indirizzare tali fondi per questa giusta causa?".



"Mi auguro - è la conclusione di Marì Muscarà - che possa considerare questa proposta come un'opportunità per unire la festa del suo compleanno a una causa che le sta a cuore e che potrebbe fare la differenza nella vita di molte persone".