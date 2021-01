Terzigno, il sindaco Ranieri positivo al Covid-19

L'annuncio del primo cittadino vesuviano sui social: "Purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche me"

Con un annuncio via social, il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri ha comunicato alla cittadinanza la sua positività al Covid-19.

"Purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche me. Sto bene, sono già in isolamento da domenica e procederò ad attivare tutto quanto previsto per tutelare la salute di chi è stato a stretto contatto con il sottoscritto ed a sanificare i locali comunali", scrive il primo cittadino vesuviano.

Dalla vicina San Giuseppe Vesuviano è arrivata anche la solidarietà del collega sindaco Vincenzo Catapano: "Pochi minuti fa, purtroppo, ho avuto la notizia che questo maledetto virus ha colpito anche Francesco Ranieri, sindaco del vicino comune di Terzigno, risultato positivo al Covid. A lui, che sino ad ora, come sempre, non si è risparmiato per la sua Terzigno, a nome di tutta l'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, gli auguri di una prontissima guarigione!".