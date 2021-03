Pompei, sindaco e presidente del Consiglio Comunale positivi al Covid-19

E' di questa mattina la conferma della positività al Covid-19 del Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e del Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe La Marca. Entrambi sono paucisintomatici e, nonostante siano in quarantena, non hanno smesso di seguire l’attività amministrativa.

“Ringrazio i cittadini per i tanti messaggi di pronta guarigione che mi hanno inviato. Desidero tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Sto bene e vi ringrazio ancora per l’affetto che mi avete dimostrato”, le parole del sindaco Lo Sapio che, seppur da remoto, continua a svolgere le proprie funzioni così come previsto dalla normativa, usufruendo di tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Come da protocollo dell’Asl è stata ricostruita la catena dei contatti intrattenuti dal primo cittadino e dal Presidente del Consiglio. Per i più stretti collaboratori del primo cittadino e per la segreteria dello stesso è stato disposto in via cautelativa lo smart working e, a breve, tutti verranno sottoposti a tampone per scongiurare e appurare eventuali contagi. In smart anche alcuni dirigenti e il segretario comunale con i quali i contatti negli ultimi giorni sono stati più fitti. Tutti sono comunque operativi e continuano regolarmente a svolgere le proprie funzioni. A parte la chiusura al pubblico disposta per cautelare la salute pubblica, la macchina amministrativa di Pompei continua, dunque, ad essere in moto senza subire alcun tipo di rallentamento o paralisi.

“Da un anno a questa parte il mondo interno sta fronteggiando questa epidemia con caparbietà senza arrestare, laddove possibile, la propria vita lavorativa o delegando ad altri le proprie responsabilità – afferma il sindaco Lo Sapio – . Ciò che è cambiato è il modo di lavorare, ma i tanti strumenti che abbiamo imparato a conoscere in questo anno ci consentono di continuare a lavorare come se niente fosse. Il benessere della città di Pompei è sempre al primo posto nelle mie azioni quotidiane e continuerò a lavorare per l’interesse collettivo anche durante il mio periodo di quarantena domiciliare”.

“Nonostante siano state rispettate tutte le precauzioni possibili, anche io, sono stato contagiato dal Covid 19. Questo perché si tratta di una malattia molto subdola contro la quale, faccio ancora appello alla cittadinanza, non va abbassata la guardia. I dati confermano che sul territorio cittadino c’è una vasta diffusione del virus. Chiedo ancora una volta ai cittadini di mantenere un comportamento virtuoso, di indossare sempre le mascherine e uscire solo in casi di reali necessità. Nel frattempo, farò tutto quanto in mio potere per poter accelerare l’inizio della campagna di vaccinazione e tutelare la salute di tutti i miei concittadini”, conclude il primo cittadino.