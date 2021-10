Elezioni, a Frattaminore confermato sindaco Giuseppe Bencivenga

"Impressionante, incredibile, sono davvero senza parole. Sono di nuovo sindaco di Frattaminore con un risultato che speravo fosse importante ma non così schiacciante e senza appello. Una fiducia immensa, un calore e un affetto senza precedenti. Come sempre non trovo le parole giuste per descrivere l’emozione di questa riconferma così importante, con il 76% di cittadini che sono il metro di misura del lavoro svolto in questi anni;

Impegno, dedizione, attenzione ripagano sempre e nonostante il mio volto tirato di ieri per la tensione e la mia naturale timidezza che mi rende un sindaco atipico devo confessarvi che mi sono davvero emozionato tanto, fino alle lacrime di gioia per l’abbraccio che mi avete regalato. Vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i nostri candidati, i nostri giovani, i leader dei partiti di coalizione sempre al mio fianco spalla a spalla. Ieri erano tutti al comitato, eletti, non eletti, con più o meno consenso non importa. Erano là, segnale evidente che abbiamo costruito qualcosa che va ben oltre l’impegno elettorale. Ora un po’ di riposo e poi ci rimettiamo al lavoro per Frattaminore. Perché sono stato il vostro sindaco di fiducia e devo ripagarla insieme ai futuri consiglieri e alla squadra che ci ha accompagnati alle elezioni per garantire il salto di qualità. Immensamente liberi voi, immensamente grato io. Viva Frattaminore". E' il commento del sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga, dopo la sua rielezione.