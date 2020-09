De Magistris: "Il nome del nostro candidato sindaco a giorni. Lavoriamo su programma e squadra"

Le prove di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico anche per le prossime amministrative a Napoli tengono al momento sotto scacco l'attuale inquilino di palazzo San Giacomo Luigi de Magistris, che però ha annunciato a brevissimo il nome del prossimo candidato alla carica di primo cittadino.

L'obiettivo del sindaco è provare a capire "se ci sono le condizioni per un campo largo ma lo faremo mettendo in campo una proposta nella consapevolezza che è assolutamente possibile, e forse anche probabile, che alla fine si debba andare su un percorso alternativo rispetto ad altri". Insomma, gli arancioni potrebbero correre da soli.

Non potendo essere lo stesso de Magistris, già sindaco per due mandati consecutivi e in procinto di candidarsi per le politiche del 2023, c'è curiosità per capire chi sarà il candidato di demA. "La prossima settimana mi prenderò l'onere di indicare un nostro nominativo per il candidato sindaco e ci prepariamo tanto a dialogare quanto a fare una campagna forte, convincente e di grande partecipazione, ma anche con la prospettiva di vincere", sono state le parole di de Magistris. "Si apre una stagione ricca di entusiasmo che mi vedrà protagonista non più come giocatore ma come allenatore", ha aggiunto.

Nel toto-nomi, da un lato c'è l'opzione Alessandra Clemente data per favorita, dall'altra la possibilità il candidato sia espresso nell'area centri sociali/attivismo che non pare troppo favorevole alla candidatura della prima.

La situazione in città intanto non è di facile lettura politica. Il Pd non è forte per portare avanti un nome da solo, così come il Movimento 5 Stelle, e il centrodestra è totalmente da ricostruire. A sinistra, l'incapacità di proposte come Potere al Popolo e Terra di penetrare in fasce significative di elettorato. De Magistris quindi ci crede: "Stiamo già lavorando a una squadra e al programma ".