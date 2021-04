Dal Recovery Plan al Recovery Sud, sindaci in piazza a Napoli: c'è anche Al Bano

Una delegazione dei 500 sindaci del Sud che hanno aderito alla rete "Recovery Sud", tra cui Luigi de Magistris, è scesa in piazza quest'oggi a Napoli per "rappresentare il disagio degli amministratori per le modalità poco chiare e non abbastanza condivise con le quali si rischia di determinare l'assegnazione delle risorse del Recovery plan".

In piazza, a sostegno dell'iniziativa dei sindaci del Mezzogiorno d'Italia, anche il noto artista pugliese Al Bano.

Secondo i primi cittadini della rete "Recovery Sud" la quota del 40% dei finanziamenti del Next Generation Eu stabilita per il Mezzogiorno è "una ripartizione iniqua che si aggiunge ad altre disparità più volte denunciate negli ultimi anni, come la mancata perequazione del fondo di solidarietà comunale e la non approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e rischia di far perdere al Sud l'ultimo treno per superare lo storico gap con il resto d'Italia".

Le immagini della manifestazione tratte dalla web tv del Comune di Napoli.