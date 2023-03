Siccità, De Luca tranquillizza: "In estate in Campania non avremo emergenza acqua"

Rassicura, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a proposito della prossima estate nella regione: non ci sarà emergenza idrica causa siccità.

"Per ora - ha spiegato a margine del convegno 'L'ente idrico campano per una gestione sostenibile delle risorse idriche' - stiamo tranquilli, non abbiamo avuto emergenze particolari lo scorso anno e non abbiamo segnali oggi di emergenza. Abbiamo un deficit di fornitura di 6mila litri al secondo perché come sapete la Campania fornisce acqua con le sorgenti di Caposele alla Puglia e poi a nostra volta dovremo importare acqua dal Lazio e da qualche altra regione".

Il presidente della giunta campana ha ricordato che "abbiamo varato un piano idrico regionale di 3 miliardi di euro, unica regione in Italia, per stare tranquilli nei prossimi anni", piano che "consente la piena autonomia idrica della Campania per uso potabile ed uso agricolo".

De Luca spegne anche la polemica su di un presunto rischio di privatizzazione dell'acqua. Il comitato per l'acqua pubblica secondo lui "manifesta a vuoto, qui l'acqua è pubblica e stiamo facendo di tutto per recuperare ulteriori risorse idriche".