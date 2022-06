Siccità e forniture idriche, De Luca: "Stiamo lavorando in queste ore per una Campania autonoma"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del Rapporto Sud di Utilitalia e Svimez a Napoli, ha parlato delle risorse idriche della Campania in questo periodo di siccità.

"Per il ciclo delle acque, su cui stiamo lavorando proprio in queste ore, la mia idea è quella di varare un grande piano per la realizzazione di una decina di invasi collinari, cioè concentrare l'attività della Regione su obiettivi di medio-lungo periodo dal punto di vista delle risorse idriche", ha spiegato.

"Avremo, fra la fine di questa settimana e l'inizio della settimana prossima, una riunione tecnica con l'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale, con le associazioni agricole, con i responsabili dei consorzi di bonifica oltre che con il nostro assessorato all'Ambiente per cominciare ad impostare un piano per la realizzazione di bacini collinari".

"Sarà veramente una grande sfida però - ha concluso il governatore - insieme con la diga di Campolattaro, questo consentirà alla regione Campania di essere pienamente autonoma dal punto di vista delle forniture idriche, sia per acqua potabile che per l'irrigazione delle campagne".