Consiglio Comunale Napoli, Esposito (Pd): "Votare la sfiducia a de Magistris, meglio un commissario straordinario"

"Chi ama veramente la città deve fare un passo indietro: bisogna votare la sfiducia al sindaco. Meglio il commissario straordinario che de Magistris”. Questo il pensiero di Aniello Esposito, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Napoli, espresso ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli".

“Napoli merita ben altro. In quasi 10 anni è stata completamente abbandonata a se stessa, non ci sono servizi che funzionano”, ha aggiunto il consigliere comunale del Pd.

Esposito ha raccontato anche la sua esperienza con il Covid-19: “Sono stato colpito dal virus e ne porto ancora le conseguenze. Il mio appello è di non fare assembramenti, utilizzare le mascherine e tutte le protezioni. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che non si rendono conto per la loro età. I contagi sono aumentati e i pronto soccorso sono saturi, con scene raccapriccianti. Esorto tutti i napoletani ad avere massima attenzione”.