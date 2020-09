Nappi (Lega): "Campania ultima in tutto. Serve un cambiamento radicale"

E' stato assessore regionale al Lavoro dal 2010 al 2015, quando alla guida della Regione Campania c'era Stefano Caldoro. Oggi, Severino Nappi è candidato alle regionali del 20 e 21 settembre 2020 tra le fila della Lega: "Per un meridionalista come me era l'unica scelta possibile - spiega - La Lega mette al primo posto la territorialità e credo sia il soggetto politico più titolato a difendere i valori della Campania".

Per Nappi non c'è nulla da salvare nel quinquennio deluchiano: "I dati sono chiari: siamo ultimi in Europa per occupazione, ultimi in Italia per spesa dei fondi europei. A questo aggiungerei altri dati che fanno riflettere: mai, prima dell'Amministrazione De Luca, Cumana e Circumvesuviana si erano classificate ultime nella classifica delle linee ferroviarie di Legambiente".

I sondaggi indicano il governatore uscente avanti rispetto ai suoi competitor: "Quando i campani erano chiusi in casa per il lockdown c'è stato un cabarettista che rassicurava tutti con frasi divertenti. Ecco, usciti di casa abbiamo scoperto che la realtà è ben diversa. Il mese di agosto è trascorso con la Magistratura che ha scandagliato tutte le spese legate all'emergenza Covid. E De Luca, che a maggio sosteneva di aver garantito pochi contagi, oggi che la Campania è prima per nuovi casi Covid incolpa i cittadini. Credo che di queste menzogne siano stanchi anche gli elettori".

La Lega è a sostegno della candidatura a presidente di Caldoro: "Da assessore ho varato il primo piano Lavoro della storia della Campania. Purtroppo, i 5 anni passati hanno cancellato tutto. Vogliamo ripartire e farlo dai servizi sociali, dagli aiuti alle persone che perdono il lavoro e ai giovani che non lo trovano. Vogliamo ripartire non solo dal turismo, ma anche dalla rigenerazione urbana, che darebbe nuova linfa all'edilizia. E non possiamo dimenticare il miglioramento di servizi fondamentali come Sanità e Trasporti, smantellati dal Governo De Luca".