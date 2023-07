Servizio di psicologia scolastica in Campania: "Prima Regione per l'attivazione"

Il Consiglio regionale della Campania, all’unanimità (con 37 voti favorevoli) ha approvato il Testo unificato "Istituzione del servizio di psicologia scolastica”, frutto delle proposte di legge delle consigliere regionali Bruna Fiola (Pd) e Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), che ne sarà relatrice in aula, e dei consiglieri di Italia Viva Tommaso Pellegrino, Francesco Iovino, Vincenzo Alaia e Vincenzo Santangelo.

“La Campania è la prima regione per l’attivazione di servizi di psicologia scolastica. Questo testo unificato, elaborato di accordo con l’Ordine degli Psicologi della Campania, ha la finalità di favorire l’attivazione di un supportopsicologico nell'ambito del contesto scolasticomediante l’introduzionedel Servizio di psicologia scolastica, si propone di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilita, disturbispecifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, di sostenere i processi di salute psicologica e prevenzione dei fenomeni collegati a bullismo e cyberbullismo, di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire episodi di violenza e maltrattamento”, ha spiegato la consigliera Lettieri.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Pellegrino per evidenziare “l’importante lavoro svolto nella VI Commissione per unificare i due testi e per approvare una legge per la quale la Campania rappresenta un modello grazie al lavoro della Giunta e particolarmente dell’assessore Fortini nelle scuole”.

“Sono molto orgogliosa del lavoro svolto ed oggi è una giornata importante che concretizza il grande impegno della Regione Campania per le giovani generazioni, per il loro benessere mentale e per gettare le migliori basi degli adulti che saranno. Abbiamo, inoltre, presentato un ordine del giorno affinchè questo progetto possa iniziare nel maggior numero di scuole possibili”, ha detto la Presidente della Commissione regionale Politiche Sociali, Bruna Fiola (Pd).