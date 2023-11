Servizio civile regionale regionale in Campania: "Andrebbe fatto ed esteso anche alla fascia 16-18 anni"

“In Consiglio è stato approvato all’unanimità l’Ordine del giorno a firma del Gruppo Partito Democratico che chiede al sindaco e alla giunta di impegnarsi in sede Anci per l’istituzione del servizio civile regionale e solidale, esteso anche ai giovani tra i 16 e i 18 anni”, ha detto la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, prima firmataria del documento.

La proposta

“Serve investire di più in prevenzione e dunque in educazione civica, in educazione al rispetto dell’altro. Quanto accaduto nell’ultimo anno, la vita spezzata o violata di giovani ragazze e ragazzi, a volte anche per mano di minori, deve farci riflettere sul fatto che la famiglia e la scuola non sempre riescono da sole, che la repressione non basta, non basta la pena inflitta a fare da deterrente alla violenza. Non sono l’antidoto principale, certamente non l’unico e il più giusto. Bisogna favorire la partecipazione attiva dei nostri giovani, anche minori alla vita sociale, impegnarli in progetti che ne favoriscano una crescita consapevole. Aiutare di più le famiglie e la scuola nel gravoso percorso educativo dei nostri ragazzi e ragazze. Uno strumento molto valido è certamente il Servizio civile universale. Poterlo utilizzare anche a livello regionale come strumento rivolto a minori tra i 16 e 18 anni, potrebbe rafforzare la straordinaria potenzialità che lo strumento registra ogni anno in tutta Italia e anche nella nostra Regione. “L’intervento potrebbe essere utile anche per contrastare la povertà educativa ed impedire la fuoriuscita anticipata dal sistema scolastico, e sarebbe un ulteriore tassello di una strategia istituzionale di azioni, non solo dentro la scuola, ma anche con attività impegnate sul e nel territorio, attraverso percorsi formativi extra-scolastici e di educazione alla cittadinanza attiva”, ha concluso Amato.