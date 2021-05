Comunali Napoli 2021, arriva l'annuncio di Sergio D'Angelo: "Mi candido a sindaco"

"Mi candido a Sindaco di Napoli". Sergio D’Angelo rompe gli indugi e comunica la sua candidatura a sindaco per le Comunali 2021, la terza ufficiale dopo quelle di Alessandra Clemente e Antonio Bassolino. L’annuncio è arrivato in diretta sui social, sulla pagina Facebook "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo".

"Non è stata una decisione semplice - ha spiegato l'ex assessore comunale - sia perché non mi appartengono le fughe in avanti, sia perché sono un convinto sostenitore, ancora adesso, della necessità di una vera unità tra tutte le forze democratiche e progressiste".

"Ringrazio tutti quelli che in questi mesi hanno continuato ad insistere per convincermi. Sono, e resto, convinto che sia necessario una vera unità tra tutte le forze democratiche e progressiste della città. Ho atteso che la 'politica tradizionale' desse risposte concrete, ma ho atteso invano. Napoli è stata lasciata sola nel momento più difficile", ha aggiunto il fondatore del gruppo Gesco.

"Per questo ho deciso di rompere gli indugi e proporre un progetto inclusivo, aperto, che sia in grado di coinvolgere e appassionare le napoletane e i napoletani e che abbia un obiettivo chiaro, semplice e realizzabile: migliorare radicalmente la qualità della vita dei cittadini e nei prossimi giorni elencherò le iniziative che metteremo in campo", ha concluso D'Angelo.

Classe 1956, fondatore e presidente del gruppo di imprese sociali Gesco, D'Angelo è stato assessore comunale alle Politiche sociali nella Giunta De Magistris dal 2011 al 2013. È commissario straordinario dell’ABC, azienda speciale per la gestione dell’acqua pubblica del Comune di Napoli.

Lo scorso marzo per iniziativa di seicento cittadini - tra cui scrittori, imprenditori, registi, operatori sociali - era nato il Comitato tutto il Bello di Napoli con l’obiettivo di sostenere la candidatura di Sergio D’Angelo a sindaco di Napoli. Tra i primi firmatari gli scrittori Angelo Petrella, Serena Venditto, Chiara Tortorelli, Aldo Putignano; il produttore Gaetano Di Vaio, il regista Guido Lombardi, l’editore Rosario Esposito La Rossa, il garante per i detenuti Pietro Ioia, la suora della Carità Aurelia Suriano, l’ex assessore comunale alle Politiche sociali Monica Buonanno.