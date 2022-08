Politiche 2022, Sergio Costa annuncia candidatura con i 5 Stelle: "Hanno lavorato per il Bene Collettivo"

Sergio Costa annuncia di voler scendere in campo per le Politiche 2022 di settembre. L'ex ministro, via social, ha spiegato come è maturata la sua decisione. Queste le sue parole: "Eccomi In questi mesi moltissimi mi hanno scritto e sollecitato a esserci e dare la mia disponibilità in vista delle elezioni di settembre. Ci ho riflettuto, ne ho parlato in famiglia e con gli amici più stretti. Alla fine ho deciso e mi sono iscritto per partecipare alle Parlamentarie del Movimento nel collegio Senato Napoli e Provincia.

Sento di doverlo fare come gesto di lealtà nei confronti del Movimento che mi volle ministro quattro anni fa, ma non soltanto: sento di poter dare ancora il mio contributo al Paese, e i valori del Movimento mi sono cari. A mio parere, se vissuti, sono la vera novità nell’orizzonte politico italiano. So bene che nella Legislatura che si sta chiudendo taluni non li hanno rispettati.

Ma ce ne sono stati altri che, magari anche senza i clamori delle cronache, hanno lavorato veramente per il Bene Collettivo. I valori non evaporano mai. La legalità, la tutela dell'ambiente, la rivoluzione del paradigma economico, all'insegna di uno sviluppo che non lasci indietro nessuno e che si occupi delle diseguaglianze e della sanità pubblica, la lotta concreta, decisa e improcrastinabile ai cambiamenti climatici: possiamo continuare nel solco di quanto avevamo impostato e c'è ancora molto da fare.

Adesso è il momento di ripartire e dare nuovo significato e linfa alle lotte che ci contraddistinguono, per il bene di tutta la collettività. Desidero mettere a disposizione di tutti la mia passione, professionalità, lealtà e trasparenza. Chi ritiene di appoggiarmi sappia che io ci sono. Un abbraccio e Ad Maiora semper".