Allarme povertà per i napoletani: "Quest'anno 60% di senzatetto in più, è emergenza"

L'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese ha oggi illustrato le iniziative messe in campo dall'amministrazione in fatto di tutela dei meno abbienti. "L'emergenza povertà - ha spiegato - è uno dei maggiori problemi che stiamo affrontando. Tante persone, soprattutto napoletane, trovano nella strada l'unico luogo dove andare dopo aver perso tutto. I dati registrano un aumento esponenziale di questo terribile fenomeno: siamo quasi al 60% in più rispetto agli anni precedenti".

Una situazione drammatica cui prova a porre rimedio Palazzo San Giacomo. "Abbiamo aperto - ricorda Trapanese - la stazione metro Museo per l'emergenza freddo e lì garantiamo un riparo sicuro, riscaldamento e l'utilizzo dei servizi igienici. Da questa notte abbiamo ampliato i posti letto in Istituto Tanucci (+15 posti) e nel dormitorio pubblico (+35 posti)".

"Abbiamo iniziato una massiccia campagna di pulizia e riordino delle strade, ma soprattutto stiamo provando a convincere queste persone a trovare ospitalità nelle strutture idonee alle persone che cercano riparo in strada. Abbiamo ancora tante disponibilità di posti - sottolinea ancora e conclude l'assessore della giunta Manfredi - ma purtroppo non è facile convincerle a fidarsi e a farsi aiutare come potremmo. Noi non ci arrendiamo".