Segreteria Pd, Schlein vince a Napoli

"A chiusura di tutti i seggi di Napoli città, il risultato definitivo è di 898 voti per Elly Schlein e 881 per Stefano Bonaccini. Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico eclatante se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia.

La proposta di Elly vince a Napoli, perchè la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c'è nel nostro popolo". È quanto si sottolinea dal Comitato di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd.