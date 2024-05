Elezioni Europee 2024, l'elenco dei seggi elettorali nella città di Napoli

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota in Italia per le elezioni Europee. Le urne saranno aperte il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23. Con questa consultazione, i cittadini dell'Unione Europea eleggono i propri rappresentanti come membri del Parlamento Europeo.

Qui l'elenco con tutti i seggi elettorali nella città di Napoli.

ELEZIONI EUROPEE 2024, TUTTI I CANDIDATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE