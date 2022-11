Nuova sede della Regione a piazza Garibaldi, Manfredi: “A noi interessa l'intervento infrastrutturale”

Nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area di piazza Garibaldi "a noi interessa l'intervento infrastrutturale. Poi Ferrovie dello Stato ha delle volumetrie che può realizzare e nell'ambito di queste una delle possibilità è che ci sia un intervento regionale, però queste sono scelte che competono al rapporto tra Ferrovie dello Stato e la Regione". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha risposto a una domanda sul progetto di piazza Garibaldi, nell'ambito del quale si prevede la realizzazione di una nuova sede della Regione Campania nei pressi della Stazione centrale.

"Noi abbiamo già deliberato - ha ricordato Manfredi - a noi interessa l'intervento infrastrutturale, un investimento determinante. Tutto è legato all'accessibilità di piazza Garibaldi, quindi bisogna realizzare il vecchio progetto che prevedeva l'accesso dalla parte retrostante di piazza Garibaldi, per il parcheggio e per gli autobus, la nuova stazione dell'Eav, il tombamento e la copertura del passante ferroviario. Su questo noi siamo perfettamente d'accordo, insieme a un intervento importante di investimento sul Centro direzionale, sia per un intervento di ristrutturazione complessiva che di connessione del Centro direzionale con la Stazione centrale. Poi - ha ribadito Manfredi - Ferrovie dello Stato ha delle volumetrie che può realizzare e nell'ambito di queste volumetrie una delle possibilità è che ci sia un intervento regionale, però queste sono scelte che competono al rapporto tra Ferrovie dello Stato e la Regione".