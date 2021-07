Scuola, de Magistris: "De Luca passerà alla storia per aver mortificato il futuro dei nostri figli"

A margine del consiglio comunale di oggi, il sindaco Luigi de Magistris ha attaccato il governatore De Luca sulla gestione della scuola durante la pandemia da Coronavirus.

"De Luca è il protagonista di un primato tristissimo – sono le parole del primo cittadino partenopeo – gli effetti negativi della cattiva gestione della pandemia sulla scuola ha visto la Campania primeggiare con i dati peggiori che vengono in parte dalla dispersione e in parte dalle prove invalsi come abbiamo visto in questi giorni". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,

"Per De Luca la scuola non è una priorità, lui considera normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza nonostante un numero sempre più alto di vaccinati – ha aggiunto de Magistris – Passerà alla storia come il presidente di Regione che ha profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri figli".