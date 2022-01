De Luca: "Scuole medie ed elementari in Campania verso la riapertura a fine gennaio"

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull'emergenza Covid, ha anticipato la decisione di far slittare a fine gennaio la riapertura delle scuole medie ed elementari in presenza in Campania: "In questa condizione credo sia irresponsabile aprire le scuole medie ed elementari il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda, credo che non le apriremo. In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie, ci sarà a breve una Unità di Crisi che prenderà atto di questa situazione, in maniera responsabile. Credo che andremo verso la proroga a fine gennaio per la riaperture delle scuole medie ed elementari. Per il resto vedremo di seguire con attenzione la situazione del contagio e dell'epidemia per garantire a presidi, docenti e famiglie il massimo di assistenza sanitaria, al fine di evitare conseguenze più gravi. Dobbiamo fare di tutto per mettere in sicurezza il mondo della scuola. In Campania abbiamo 3000 positivi nell'ambito del personale scolastico e credo 19mila positivi nella fascia che va da 0 a 19 anni. La percentuale di vaccinazione che registriamo al di sotto delle prime medie è meno del 10%. Aumenta questa percentuale nelle medie superiori, mentre nelle medie inferiori è molto bassa. I sindaci della Campania ci invitano a ritardare la riapertura delle scuole di 2/3 settimane. I presidi ci hanno detto che non sono in condizioni di garantire in sicurezza l'apertura delle scuole in presenza. Siamo in una situazione assurda: i presidi, per motivi di tutela della privacy, non possono sapere chi è vaccinato o meno nell'ambito del personale scolastico. In questo Paese c'è da impazzire. Le Asl dovrebbero fare in media, nella nostra regione, 3000 tamponi al giorno per accompagnare le autorità scolastiche nel controllo del contagio nelle scuole. Non è possibile. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Abbiamo già un terzo delle scuole che non sono in condizioni di poter riaprire, per il numero di positivi che ci sono e per le famiglie che decidono autonomamente di non mandare i bambini a scuola. Noi prendiamo atto della situazione, con molto realismo. Ovviamente dobbiamo approfittare di questi 20 giorni per fare un lavoro straordinario sulla campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli. Dobbiamo fare uno sforzo eccezionale".

"Al punto in cui siamo arrivati per me la posizione più comoda sarebbe quella di non fare niente. Tutto quello che dovevamo fare, per parlare chiaro e per denunciare le situazioni, lo abbiamo fatto per tempo e prima di tutti gli altri. Ma io non mi sento di contemplare questo scivolare dell'Italia verso il disastro. C'è da stare male nel vedere in Italia il caos che sta crescendo in vista del 10 gennaio. Ho la sensazione, per me insopportabile, che si mettano in piedi provvedimenti che finiscono per trasformare i nostri bambini in cavie sull'altare della politica politicante, dell'opportunismo e degli ideologismi. A volte chi prende delle misure apparentemente favorevoli al mondo della scuola, fa esattamente il contrario", ha affermato il Governatore.

La Campania resta in zona bianca: "Ma siamo fortemente a rischio"

De Luca ha anche anticipato che la Campania resterà ancora in zona bianca, almeno per il momento: "La Regione Campania rimane in zona bianca ed è un risultato davvero straordinario, ma la Campania ha un Rt dell'1,6%. Siamo la regione più a rischio. Vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Per adesso stiamo reggendo, ma siamo fortemente a rischio. Spero che le prossime tre ambulanze in fila davanti al Cotugno non diventino ancora occasione per fare trasmissioni televisive. Ad oggi siamo ancora in zona bianca, con questa valanga di contagi non reggeremo a lungo, ma rimane il fatto che abbiamo retto in maniera straordinaria. I cittadini devono aiutarci con comportamenti responsabili: evitiamo assembramenti dannosi e pericolosi, evitiamo feste inutili, indossiamo questa benedetta mascherina. Sono cose che possono darci una mano preziosa per aiutarci nel reggere a questa ondata pericolosissima di contagio".

Il Governatore, poi, ha espresso forti critiche per le scelte del Governo: "Per quanto riguarda il Covid devo constatare con grande amarezza che l'Italia ha perso tre mesi senza fare sostanzialmente niente. Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto ad altri Paesi. Abbiamo perso tre mesi senza prendere decisioni efficaci e sostanziali e siamo oggi nella situazione che era ampiamente prevedibile. Siamo oltre i 200mila contagi al giorno e non siamo ancora arrivati al picco. Abbiamo continuato a seguire la linea delle mezze misure, con tempi lunghissimi di decisione. Questa situazione è determinata dal fatto che il nostro Governo ha delle contraddizioni interne. Ci sono forze politiche, una di governo e una di opposizione, la Lega e Fratelli d'Italia, che in buona sostanza sono collocate contro una linea di prevenzione del contagio. Il motivo dei ritardi e delle contraddizioni è questo: queste due forze politiche continuano a lisciare il pelo a chi ostacola le misure rigorose. Siamo veramente alla irresponsabilità totale. Prendiamo l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 che entra in vigore fra un mese e mezzo: in queste condizioni questo tempo significa 2 milioni di persone contagiate in più. In Campania sono 170mila gli ultra cinquantenni non vaccinati. Non c'è stato il coraggio di inserire l'obbligo di vaccinazione per la pubblica amministrazione e per il trasporto pubblico. Il livello di demenzialità delle misure che vengono proposte va oltre ogni immaginazione. Per le quarantene non si capisce niente. Misure assolutamente ingestibili. L'unica cosa evidente è che quando i contagi arrivano nell'ordine delle centinaia di migliaia non si può più effettuare il tracciamento e vedere quali sono i contatti avuti dalla persona positiva. Per questo motivo si è accettato di fatto che anche i positivi possano liberamente circolare nel nostro Paese perchè è impossibile controllarli".

"In Italia ci si è ormai rassegnati di fronte alla valanga di nuovi contagi"

"Abbiamo cose incredibili dal punto di vista della stupidità: si chiudono le discoteche, ma non si fa nulla per bloccare la movida nei fine settimana dove abbiamo assembramenti di migliaia di giovani senza alcun controllo. Si chiudono le discoteche e poi si consente di entrare negli stadi con il 50% degli spettatori. Nelle ultime ore tutti hanno seguito i tormenti delle squadre di calcio con le Asl, che anche loro hanno preso mezze misure. L'unica cosa seria da fare è bloccare le presenze negli stadi se vogliamo bloccare il contagio. In Italia è come se ormai, di fronte alla valanga di nuovi contagi, ci fossimo rassegnati al fatto che ormai il contagio ce lo dobbiamo prendere tutti. Sembra incredibile. E questo diventa un alibi per non prendere più alcuna decisione per contenere la diffusione del contagio. Ci sono delle decisioni che potrebbero aiutare a non avere 2/300 mila contagi. Poi c'è un altro luogo comune che si va diffondendo, che tutto sommato il Covid è poco aggressivo con la variante Omicron, che non sono gravi gli effetti. Ma non si capisce che quando si arriva a 250 mila contagi le percentuali di occupazione degli ospedali sono tali che sarai costretto a chiudere tutti gli ospedali per accogliere solo pazienti Covid, con una ricaduta drammatica sui malati non Covid che saranno messi da parte. Ma come si fa a non capirlo? Si è persa anche la concentrazione sulla campagna di vaccinazione, scaricando tutto sulle Asl e sulle Regioni".

Farmaci antivirali, De Luca: "Pronti a rivolgerci alla magistratura penale"

De Luca ha poi parlato anche della questione relativa ai farmaci antivirali: "Ho la sensazione che adesso cominciamo a fare il mercato nero dei farmaci anti-virali, che sono preziosi per decongestionare gli ospedali e consentirci di curare a domicilio i pazienti che non hanno sintomi gravi. La Regione Campania è stata fortemente penalizzata nella distribuzione delle dosi. Da noi sono arrivati 480 colli, all'Emilia Romagna 840, al Lazio 1680. Stessa cosa per la Liguria. La Lombardia ha avuto 1080 colli, la Toscana 1440, il Veneto 2160. Allora lo dico chiaro: se continua questa storia, noi ci rivolgeremo alla magistratura penale, perchè siamo di fronte ad abusi. E' vergognoso quello che si sta facendo. Si sono nascosti, questa volta, dietro un algoritmo elaborato dall'Aifa. Non si sa su mandato di chi e sulla base di quali motivazioni sanitarie. Invito il Commissario, il Governo ed il Ministero della Salute a distribuire i farmaci antivirali semplicemente in base alla popolazione delle regioni. Punto e basta".