Scuola, De Luca: "Vogliamo ripartire a settembre in presenza in Campania, ma in sicurezza"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato anche dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 in Campania.

"Dalla prossima settimana elaboreremo un piano specifico di vaccinazione della popolazione studentesca. L'obiettivo è l'apertura dell'anno scolastico a settembre in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Siamo la prima regione d'Italia per percentuale di personale scolastico vaccinato. Siamo oltre il 90%, ma dobbiamo completare la vaccinazione per la popolazione studentesca. E quindi per i 18enni, 17enni, 16enni, dobbiamo fare un programma di vaccinazione che utilizzi al massimo quello che rimane del mese di luglio, magari la prima settimana di agosto e l'ultima, e i primi 15 giorni di settembre. Chiedo una collaborazione alle famiglie: dobbiamo riaprire le scuole in presenza, ma perchè ciò avvenga in sicurezza dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca, con vaccini Pfizer e Moderna, non altri vaccini", ha spiegato il Governatore.