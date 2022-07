Bagarre in Consiglio regionale: la Lega attacca De Luca che lascia l'aula

Scontro in Consiglio regionale tra gli uomini della Lega e il governatore De Luca. Nel corso della seduta di oggi del consiglio, Severino Nappi ha attaccato duramente il governatore che ha risposto lasciando l'aula. "De Luca scappa dall'aula dando ennesima prova di inadeguatezza, incapacità al confronto e atteggiamento antidemocratico. Allo stesso modo grave il comportamento della maggioranza che davanti al tema fondamentale della democrazia violata, tace o farfuglia. Sono grato ai colleghi del centrodestra che, di fronte all'indignitosa scena, hanno abbandonato l'aula" ha commentato Nappi all'esito della seduta. A dargli manforte in aula è stato il capogruppo della Lega, Gianpiero Zinzi.

“La nostra assemblea è stata presa in ostaggio dalla giunta regionale, una caratteristica dell’intera legislatura. Questo è un dibattito importante al quale dovrebbe partecipare tutto il Consiglio regionale perché stiamo pagando un prezzo altissimo di subordinazione del Consiglio alla Giunta regionale” ha detto Zinzi in aula. In una nota congiunta poi i leghisti hanno rincarato la dose.

“Non bastava dover sopportare le ingerenze nelle attività e nella composizione delle Commissioni, l’attesa dei permessi concessi per lo svolgimento delle sedute consiliari, ora al centrodestra viene persino tolta la parola in Aula. Oggi la democrazia in Consiglio regionale ha definitivamente abdicato per lasciare spazio alla dittatura in stile deluchiano. Così i consiglieri regionali Lega Salvini Campania, in merito a quanto accaduto nel corso della seduta quando al consigliere Nappi, che stava rappresentando la piena sudditanza del Consiglio a De Luca, è stato spento il microfono. Quanto accaduto oggi è vergognoso. Alle nostre legittime rimostranze sulle condizioni in cui è costretto a lavorare il Consiglio regionale, per tutta risposta il presidente De Luca è scappato dall’Aula. Questo la dice lunga sul clima che si respira in tutta la Campania” hanno concluso.