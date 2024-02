Fuochi d'artificio tra il Governatore De Luca e il ministro Sangiuliano. Duro botta e risposta

Per Vincenzo De Luca, Governatore della regione Campania, il ministro della Cultura “È un analfabeta di ritorno“. Lo ha dichiarato a margine della conferenza stampa convocata oggi (6 febbraio, ndr) a Palazzo Santa Lucia, rispondendo alle domande sulla questione dei fondi sviluppo e coesione.

"Siamo in guerra contro questo Governo"

“Questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati”, aveva detto De Luca parlando del Governo, per poi aggiungere “Siamo in guerra nei confronti di questo governo. Più di questo posso fare solo l’appello alla resistenza, alla lotta armata”.

Il Governatore aveva quindi aggiunto “Sollecito anche le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo governo" dando appuntamento a venerdì 16 febbraio, per la "giornata di mobilitazione, di lotta e di resistenza”, a Roma, per il Mezzogiorno.

Il ritorno agli anni di piombo

"È da irresponsabili evocare la lotta armata in una nazione che ha registrato centinaia di morti per effetto del terrorismo nero e rosso nei tristi anni di piombo", la risposta glaciale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, attraverso X.

Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura, invece ci va giù duro: “De Luca fa finta di non sapere che i fondi Fsc di cui si tratta sono quelli recuperati dai residui 2014-2020 non spesi dalla Regione Campania proprio sotto la sua presidenza. Se questo è vero, siamo di fronte ad un analfabeta funzionale ovvero di…‘andata’! Un elemento è certo per la Ragioneria dello Stato, il dato della spesa sul 2014/2020 è del 37% a giugno. È evidente che la Regione Campania deve indicare quali sono le opere da completare. De Luca finge di non sapere e, se non sa, è ignorante. Perché con il Decreto Sud del novembre scorso i fondi vengono erogati solo a seguito di Accordi di Coesione. Ovvero esattamente quello che ha detto il ministro Sangiuliano”.