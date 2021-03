Gli imprevisti del Consiglio Comunale in Dad: lo sciacquone del bagno azionato in diretta|VIDEO

"Siamo a sinfonia ampia", inizia così il post (corredato da video) con il quale il consigliere comunale del Movimento CinqueStelle, Matteo Brambilla, evidenzia un episodio "particolare" avvenuto oggi in Consiglio.

"Il presidente del consiglio comunale cerca così di coprire con una battuta quello che avviene in diretta streaming nel pieno della votazione per appello nominale su una delibera: un consigliere, sta a voi individuarlo, ma si capisce bene chi sia, fa partire lo sciacquone del bagno, pensando forse di esprimere così il proprio voto, oppure sentendosi promosso a capo di gabinetto...

Molti ridono, qualcuno si mette le mani in faccia, io dico di spegnere i microfoni perchè quello che si sente è imbarazzante...

Ecco, e con questo dal consiglio comunale (volutamente minuscolo) della terza città d'Italia, è tutto", denuncia Brambilla.