Elly Schlein a Napoli per 'benedire' il ritorno di Articolo 1 nel Pd

L'abbraccio tra Elly Schlein e Roberto Speranza sancisce il ritorno di Articolo 1 nel Partito democratico. I due segretari si sono visti nella sede dell'ex Whirlpool di via Argine, a Napoli, per la seconda e ultima giornata del congresso di Articolo 1, partito fondato nel 2017 da ex dem delusi dalla politica renziana. L'abbraccio è stato accolto dall'applauso della platea. L'incontro era iniziato con il ricordo di Enrico Berlinguer, storico segretario del Pci morto l'11 giugno 1984. Seduti in prima fila Roberto Speranza, Arturo Scotto, Pierluigi Bersani, Chiara Geloni, presenti anche il giornalista Sandro Ruotolo, portavoce della mozione Schlein in Campania, e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

"E' una grande emozione per me oggi aver ascoltato quello che è stato il mio segretario, oggi da sua segretaria. Se sono qui è anche grazie al tuo e al vostro impegno di questi anni. Non lo scordo, perché in questi anni abbiamo tenuto un punto fermo insieme" le parole della Schlein.

"Costruiamo insieme un nuovo Pd, questo è l'obiettivo. Ieri abbiamo fatto una scelta molto chiara e netta di cui siamo orgogliosi: con Elly per costruire un nuovo Partito democratico che parta dalla questione sociale, dal lavoro - ha affermato Speranza - Credo che sia molto bello che oggi siamo qui in questo posto, che è un posto del lavoro, dove c'è stata una grande battaglia per difendere la dignità delle persone. Il nostro primo atto dentro il nuovo Pd è esattamente venire in questo luogo simbolico. Non dobbiamo mai più commettere l'errore delle politiche. Alle politiche ha vinto la destra perché il resto del mondo si è diviso in più parti. Mai più bisogna replicare quelle divisioni, e unirci per costruire l'alternativa alla destra. Tutte le forze che si sentono alternative alla destra devono ragionare e discutere insieme. Lo si sta facendo in queste ore sul salario minimo. Partiamo dalle questioni di merito che riguardano la vita delle persone, penso alla difesa della sanità pubblica".

Speranza ha parlato anche della guerra in Ucraina: "Penso che la parola pace sia una parola che la sinistra deve pronunciare con molta forza. E' giustissimo difendere l'Ucraina contro un'inaccettabile aggressione di Putin, ma manca un pezzo, quello della diplomazia. Dobbiamo chiedere con più forza tutti insieme che si riaprano le strade della diplomazia". (AdnKronos)