Schlein “beccata” al concerto di Radio Italia a Napoli

Fuori programma per Elly Schlein, che nella serata di ieri è stata per un'oretta in piazza del Plebiscito a Napoli, dove era in programma il concerto 'Radio Italia Live'. La segretaria del Pd, che oggi parteciperà a un incontro su diritti e politica, organizzato nell'ambito delle iniziative del Napoli Pride, è arrivata intorno alle 21 e 30, accompagnata dal sindaco Gaetano Manfredi e dal deputato Marco Sarracino, responsabile Sud dei Dem. Un passaggio a sorpresa da parte della Schlein, tanto che gli organizzatori del concerto sono stati avvisati solo pochi minuti prima del suo arrivo.

La deputata del Pd ha fatto un giretto nella zona del palco e del retropalco e poi si è spostata in platea, concedendo selfie, abbracci e strette di mano ai tanti che la fermavano. Schlein è rimasta quindi in città, in vista dell'incontro in programma oggi pomeriggio alle 17 e 30, al quale parteciperanno anche il leader del M5s, Giuseppe Conte, lo stesso Manfredi, Chiara Piccoli di Alfi-Le Maree e Ileana Capurro dell'Associazione Trans Napoli, moderati dal presidente di Antinoo Arcigay Napoli, Antonello Sannino. La segretaria Dem potrebbe trattenersi nel capoluogo campano fino a sabato per partecipare anche al corteo che chiuderà il Pride, che partirà da piazza Municipio alle 16.