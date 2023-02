Pd, scandalo tessere e Qatargate. Ruotolo: "Partito da rifondare"

"Il Pd è guidato da sistemi di potere che vanno smantellati". Sandro Ruotolo, ex senatore e attuale portavoce in Campania della mozione Schlein, attacca i vertici campani dei dem alla vigilia del voto per il nuovo segretario.

È un periodaccio per il Partito democratico. Sia a livello elettorale, con le sonore sconfitte alle regionali di Lombardia e Lazio, sia dal punto di vista degli scandali. Nel Pd campano, infatti, è esploso un nuovo caso tessere, con affiliazioni di massa risultate sospette, tanto da spingere l'ex magistrato Gianfranco Roberti a parlare di rischio di infiltrazioni malavitose.

Se a ciò si aggiunge il coinvolgimento nello scandalo Qatargate, con il recente arresto dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, il quadro non è certamente dei più rassicuranti. Di questo e di altri temi ha parlato Sandro Ruotolo, ospite nella redazione di NapoliToday. "Non credo che la soluzione hai problemi della democrazia sia la possibilità per Vincenzo De Luca di essere governatore di questa regione all'infinito". L'intervista completa all'ex senatore in questo video che pubblichiamo.