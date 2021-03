Sarracino (Pd) contro Salvini: "La Lega è contro Napoli e il Sud, ha bocciato la nostra proposta"

Il Segretario Metropolitano del Pd partenopeo attacca la Lega perché contraria ad aiutare i comuni in difficoltà finanziarie tra cui quello di Napoli

Duro attacco di Marco Sarracino, Segretario Metropolitano del Partito Democratico di Napoli e componente della Direzione Nazionale del Pd, al leader della Lega Matteo Salvini.

"La Lega e Salvini sono contro Napoli e il Sud", scrive Sarracino sui social. "Stamane gli esponenti napoletani della Lega di Matteo Salvini – argomenta – si dichiarano contrari alla nostra proposta di lavorare per una legge che intervenga in sostegno dei comuni in difficoltà finanziarie, tra cui il comune di Napoli. Nulla di nuovo insomma, la Lega si conferma essere il partito che lavora contro gli interessi del sud e dei napoletani".

"Il Partito Democratico – continua il dem – continuerà a lavorare con le migliori energie, competenze ed esperienze metropolitane, per la rinascita di Napoli!".