Santanché sceglie Pietrarsa e il Meet Forum sul turismo nel giorno della votazione alla Camera sulla sfiducia

"Non sono andata alla Camera stamane perché ho da fare, perché per il turismo c’è da fare molto in Italia" dice serafica Sanché al suo arrivo a Pietrarsa, al Meet Forum sul turismo sostenibile - a chi le chiede come mai non sia andata alla Camera, dove era in corso la votazione sulla sfiducia per lei.

"Questo Governo sta lavorando, stiamo lavorando per il turismo che per quanto mi riguarda deve diventare la prima industria del Paese", sottolinea. E su Napoli, la risposta nel video.