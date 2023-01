Polemica sui sanpietrini: "Se il Comune non li aggiusta deve rimuoverli"

Monta a Napoli la polemica sui sanpietrini nelle strade del centro. Con strade senza manutenzione, speso si creano voragini e i cubetti di basolato vesuviano partono come proiettili al passaggio delle autovetture, diventando un pericolo anche per i passanti. C'è chi chiede di eliminarli in favore del più pratico asfalto. "Se amministrazione non è in grado di sistemarli lo comunichi alla sovraintendenza. - afferma Fulvio Martuciaello, coordinatore regionale di Forza Italia - Ai napoletani servono strade sicure. Quando la sovrintendenza fa una battaglia contro i cittadini per difendere i sanpietrini significa che c'è un corto circuito nello Stato a cui bisogna porre rimedio. Ma si accorgono in sovrintendenza che i sanpietrini sono divelti, e sono un pericolo per chi cammina a piedi o percorre le strade con motorini? Quando cadrà qualcuno per colpa dei sanpietrini a chi daremo la colpa? Alla fatalità? Chiediamo che si proceda con urgenza al rifacimento dei manti stradali. Se l'amministrazione non è in grado di sistemare i sanpietrini lo comunichi ufficialmente alla sovraintendenza. Ai napoletani servono strade sicure non inutili e pericolosi ricordi".