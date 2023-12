Sanità, De Luca: "Pronto soccorso al collasso". Il Governo: "Avete avuto più soldi"

Il servizio sanitario regionale della Campania è al collasso. Liste d'attesa lunghe mesi per prestazioni specialistiche, medici di base ridotti all'osso, mancanza cronica di medici e infermieri, riduzione delle postazioni 118. Eppure non è chiaro di chi sia la responsabilità. Durante il giuramento di 600 nuovi infermieri napoletani neolaureati è andato in scena un botta e risposta tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

De Luca punta il dito contro i Governi che si sono succeduti: "Ci impongono vincoli di spesa che ci costringono a un continuo calvario. Non riusciamo più a garantire i turni nei pronto soccorso. Siamo la Regione che riceve dal Governo meno soldi. Nella nuova ripartizione abbiamo ricevuto appena 3 milioni di euro in più dello scorso anno, che servono appena a pagare i rincari delle utenze".

Subito dopo, sul palco allestito alla Stazione marittima, è toccato a Gemmato: "Le responsabilità sono di chi ci ha preceduto. Abbiamo spostato una parte importante delle risorse al Sud e la Campania ha ricevuto 80 milioni in più".

Ma allora, se il Governo ha erogato più fondi dove bisogna cercare le responsabilità di una Sanità in ginocchio? La risposta di Gemmato non è così chiara: "La Sanità è stata fiaccata dal Covid e bisogna studiare nuovi metodi per abbattere le liste d'attesa. Per esempio, in alcune regioni esami come elettrocardiogrammi e simili vengono effettuati dalle farmacie. E' un esperimento che potremmo ampliare ad altre realtà per ridurre le attese". Una proposta che potrebbe suonare strana, non fosse altro perché il sottosegretario di mestiere fa proprio il farmacista. Se questa fosse la strada da percorrere, vorrebbe dire affidarsi ancora una volta ai privati e destinare le risorse a loro piuttosto che nel potenziamento della Sanità pubblica.