Sangiuliano a Napoli: "Apertura dei musei a Natale un successo, si replica il 1 gennaio"

Gennaro Sangiuliano, a margine della sua visita a Villa Floridiana a Napoli, ha discusso di diversi argomenti tra i quali il successo dell'apertura dei musei il 25 dicembre.

"Sono soddisfatto - ha detto ai cronisti il ministro della Cultura - ovviamente come tutte le cose è un inizio, dobbiamo magari tarare, diciamo che l'85% dei musei sono stati aperti, molti hanno avuto una buona affluenza, era solo una aff

"Anche il primo gennaio saranno aperti i musei ma perché questo risponde a una ratio ben chiara, poiché ci sono tante persone, stranieri che sono venuti in Italia a trascorrere le ferie natalizie, ma anche tanti italiani che magari hanno deciso di andare in una città d'arte, persone che hanno scelto, ad esempio, Firenze, Venezia o la stessa Napoli. Ce ne sono tanti, è bene che queste persone possano trovare la piena fruibilità dei siti museali, magari non tutti ma quelli più importanti”, ha concluso.

Una parentesi poi sul provvedimento sulla 'cancel culture' che dovrebbe finire in Consiglio dei Ministri in tempi brevi. “Mi sembra una grande battaglia di civiltà - ha commentato - La cosiddetta cancel culture è una barbarie che significa cancellare l'identità e la storia. Noi non siamo dei soggetti così capitati per caso. Ciascuno di noi ha un dna collettivo che è la storia della nostra nazione, della nostra cultura”.