Sangiuliano: "Non mi candido a governatore. Sarò ministro per 10 anni"

Gennaro Sangiuliano non sarà il nome del centrodestra per la candidatura a presidente della Regione Campania nel 2025. A dichiararlo, come riporta l'agenzia Ansa, è stato lo stesso ministro della Cultura che, a una domanda precisa, ha risposto: "Mi chiedono sempre 'lei si candida a governatore della Campania?' E io rispondo sempre: No, non mi candido governatore della Campania. Io sarò ministro della Cultura fino al 2032, sono ministro del primo governo Meloni e sarò ministro del secondo governo Meloni".

Sangiuliano era il volto più gettonato del centrodestra nel toto-nomine per Palazzo Santa Lucia, dopo le due sconfitte consecutive di Stefano Caldoro. Il quadro resta ancora molto nebuloso e resterà tale almeno fino alle elezioni europee che si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024. Un appuntamento che potrebbe cambiare i rapporti di forza anche nel centrosinistra, dove Vincenzo De Luca spinge per cambiare la legge sul limite dei due mandati e candidarsi per il suo terzo governo regionale. Un'ipotesi che Elly Schlein, segretaria del Pd, ha sempre bocciato. La stessa Schlein, però, dovrà ottenere un buon risultato alle europee per scongiurare terremoti interni.