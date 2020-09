Salvini: "Liberiamo la Campania, ostaggio di De Luca"

Inizia da Pompei la giornata dedicata alla Campania di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha visitato gli scavi archeologici di Pompei, accompagnato da una delegazione delle guide autorizzate. Salvini ha minimizzato l'arresto dei commercialisti vicini al partito, troncando sul nascere le domade dei cronisti: "Non sono preoccupato. Stanno cercando soldi ovunque, ma non troveranno nulla. Si risolverà tutto con un nulla di fatto".

Il senatore ha spostato, poi, l'attenzione su altri argomenti: "Sono preocupato per la Scuola e per i disastri che sta combinando la Azzolina, con la complicità di tutto il Governo. La Campania è una terra bellissima, ma è da tempo ostaggio di gente come De Luca e De Magstris. De Luca. Da ministro dell'Interno ho dato a Napoli risorse e uomini delle forze dell'ordine, poi c'è un signore che guida la Regione che con i soldi che ha non riesce a risolvere il problema delle ecoballe e obbliga i campani ad andarsi a curare altrove".