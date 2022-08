Due giorni di Salvini in Campania: visite a Giugliano e Torre Annunziata

La prima tappa della due giorni in Campania di Matteo Salvini sarà domani alle 13 a Grazzanise (Caserta), in località Borgo Appio, dove incontrerà gli allevatori bufalini. I leader della Lega sarà poi alle 16:15 a Giugliano in Campania (Napoli) per un appuntamento in piazza Gramsci, nei pressi dello Chalet del centro gravemente danneggiato nella notte tra il 12 e il 13 agosto dopo che un'auto, lanciata contro l'entrata del locale, è stata incediata.

La prima giornata di Salvini in Campania si chiuderà in Cilento: alle 22 sul Golfo di Policastro a Capitello, frazione del Comune di Ispani, in piazza Radio libere. Venerdì 26 agosto, il tour prevede un giro al mercato cittadino di Torre Annunziata (Napoli) alle 10 e a seguire, sempre nella città oplontina, un incontro con i bagnanti del Lido azzurro.