"Sui rifiuti in Campania Salvini sta sparando numeri a caso": l'accusa di Valente

"Sono 2 milioni e mezzo, non 800 milioni, le tonnellate di rifiuti prodotte ogni anno in media in Campania. Capisco che Salvini abbia in questo momento più di una preoccupazione, capisco che siamo in campagna elettorale, ma non si possono dire falsità e sparare numeri a caso come se niente fosse". Così in una nota la senatrice Valeria Valente, candidata al Senato per il Partito Democratico nel collegio uninominale di Napoli e in quelli plurinominali della Campania e della Puglia, con riferimento alle dichiarazioni di Matteo Salvini a margine di un incontro con l'Unione Industriali di Napoli.

"Salvini fa finta di non sapere - continua Valente - che la multa europea per i rifiuti in Campania è stata comminata in via definitiva all'Italia nel 2015, ovvero dopo 5 anni in cui il governo regionale di centrodestra con il governatore Stefano Caldoro non aveva fatto nulla per risolvere le criticità già emerse e che avevano dato avvio alla procedure sanzionatoria. Proprio quest'anno, grazie all'impegno dell'amministrazione regionale di centrosinistra, questa multa, e Salvini dovrebbe saperlo, è stata decisamente ridotta: ad aprile, con l'apertura del termovalorizzatore di Caivano, che permetterà - spiega - lo smaltimento di 2 milioni di ecoballe, la multa è passata da 40 a 20 milioni di euro, e la sanzione giornaliera per il ritardo nell'attuazione della sentenza europea è passata da 120 mila euro al giorno a 80 mila".

La senatrice dem ricandidata ricorda poi che "qualche giorno fa è stato inaugurato il termovalorizzatore di Giugliano, peraltro con la contrarietà del centrodestra, grazie al quale si smaltiranno altre 800 mila tonnellate di ecoballe ed entro fine mese la sanzione dovrebbe essere ridotta di ulteriori 40 mila euro al giorno". "Ora che parla a Napoli, Salvini decanta il Pnrr e gli investimenti su ferrovie e porti al Sud, ma sappiamo bene - conclude Valente - che questo è solo l'ennesimo specchietto per le allodole agitato per nascondere un progetto di autonomia differenziata che penalizzerà Napoli, la Campania e tutto il Meridione".